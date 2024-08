Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a abordé la question de la lutte contre la vie chère, ce mardi 6 août, dans un discours prononcé à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, invitant son gouvernement à poursuivre les initiatives déjà lancées et à mettre rapidement en œuvre les projets décidés.

« Nous continuerons nos efforts pour accroître l’offre de la production, notamment des produits vivriers, améliorer la chaîne logistique et la mise sur le marché de produits transformés localement », a rassuré le chef de l’Etat.

Il a demandé, à ce propos, au Premier ministre, Robert Beugré Mambé, « de poursuivre les efforts et d’accélérer la mise en œuvre des projets, dans le cadre d’un plan réactualisé, pour plus d’efficacité dans la lutte contre la vie chère, à laquelle le monde entier et, en particulier, les pays africains font malheureusement face avec acuité ».

Le dirigeant ivoirien a d’abord indiqué être à l’écoute des « préoccupations » de ses « compatriotes », estimant que leurs «attentes demeurent importantes», malgré les mesures prises par les autorités, à savoir l’augmentation du SMIG, les revalorisations importantes des salaires des fonctionnaires et agents de l’Etat, les subventions des prix des produits de premières nécessités, la subvention des prix de l’électricité et du carburant, et le déploiement des filets sociaux à travers le pays.

Ouattara s’est aussi attardé sur le cas particulier des retraités, leur promettant « une prime spéciale ». « S’agissant du cas particulier de nos vaillants retraités qui ont tant donné à la Nation, j’ai décidé de les accompagner davantage, en instituant le 1er septembre de chaque année, une prime spéciale correspondant au tiers de leur pension mensuelle».

Il a en outre, assuré que « les dispositions sont prises pour que les retraités des secteurs public et privé, bénéficient, dès le mois de septembre 2024, de cette nouvelle prime. »