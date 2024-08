Le Président français, Emmanuel Macron, a réitéré, jeudi, au chef du Gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, « l’engagement de la France pour avancer avec les autorités marocaines » sur le dossier du Sahara, considéré comme un « enjeu de sécurité nationale pour le Maroc », affirme un communiqué officiel publié sur le site de l’Elysée.

Les deux hommes ont eu un entretien, en marge des cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence, au cours duquel Macron a tout d’abord remercié Aziz Akhannouch de sa présence aux cérémonies relatives à cet événement.

Il a redit l’importance, pour la France, « de rendre hommage aux nombreux soldats marocains qui ont combattu aux côtés des forces françaises et alliées en Provence et ont, en cela, largement contribué à la Libération du pays. »

Par la suite, les deux personnalités se sont réjouies «de l’amitié et de la profondeur du partenariat stratégique qui unissent la France et le Maroc».

A la même occasion, le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch qui représente le Roi Mohammed VI à cette cérémonie, a salué la décision de la France « d’inscrire le présent et l’avenir du Sahara (…) dans le cadre de la souveraineté marocaine », selon la lettre adressée par le président Macron au Souverain marocain le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la dernière fête du Trône, le dirigeant français a réitéré la nouvelle position de Paris dans ce dossier.

Macron a notamment « redit l’engagement de la France pour avancer avec les autorités marocaines sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Maroc».

« Les deux dirigeants sont également convenus de travailler à une feuille de route bilatérale ambitieuse qui permettra d’élever la relation franco-marocaine à un nouveau degré d’ambition dans les domaines économique, agricole, énergétique mais aussi culturel et éducatif », poursuit le communiqué.

Macron et Akhannouch ont précisé à ce propos, que «ce nouveau partenariat stratégique serait tourné vers la jeunesse marocaine et celle du continent africain » et que la coopération franco-marocaine est un « clé pour répondre aux grands défis communs, qu’ils soient industriels, technologiques ou liés au dérèglement climatique».