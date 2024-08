Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye a gracié, à travers un décret signé le 14 août, la journaliste burundaise Floriane Irangabiye qui purgeait une peine de 10 ans.

Irangabiye « bénéficie de la remise totale des peines », souligne le décret, précisant que la décision a été prise, entre autres, « après une analyse de la requête introduite par la détenue condamnée Floriane Irangabiye».

Le décret, entré en vigueur le jour de sa signature, abroge «toutes dispositions antérieures contraires» à la grâce présidentielle.

La journaliste purgeait, depuis le 2 janvier 2023, une peine de 10 ans de prison pour notamment «atteinte à l’intégralité du territoire national».

Son emprisonnement a provoqué de multiples vives réactions aussi bien au niveau local qu’à l’échelle internationale.

Dans une correspondance transmise au gouvernement du Burundi le 17 avril dernier, la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains et d’autres experts des Nations Unies, soulignent que « Mme Floriane Irangabiye a été condamnée et détenue en raison de ses activités de défenseuse des droits humains et de journaliste, et à l’exercice de son droit à la liberté d’expression».

Ces derniers que étaient «vivement préoccupés par les conditions de son arrestation telles qu’elles nous ont été rapportées », ont rappelé que «Mme Irangabiye n’aurait pas bénéficié d’une assistance juridique lors de son interpellation ni lorsqu’elle a été interrogée par le Service national du renseignement».

De son côté, l’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) réclamait la libération sans conditions de la journaliste, exhortant les autorités burundaises à respecter la liberté de la presse étant donné que «le libre exercice du journalisme n’est pas un crime» dans ce pays et ailleurs.

Avant sa détention, Irangabiye, journaliste et défenseuse des droits humains, exerçait dans son pays en tant que chroniqueuse et animatrice sur « Radio Igicaniro », un média burundais en ligne qui traite et anime des débats sur la politique, la culture et les droits humains au Burundi.