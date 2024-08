A l’occasion de la fête d’indépendance de la République du Congo, les USA ont insisté dans leur message de vœux, sur les opportunités liées à leur «coopération environnementale bilatérale».

«En ce 64e anniversaire de votre indépendance, les États-Unis félicitent le peuple congolais et le Président Denis Sassou N’Guesso», a écrit Antony J. Blinken, chef de la diplomatie américaine.

«Qu’il s’agisse de défendre la conservation du bassin du Congo, d’une importance vitale pour le monde, ou de promouvoir la paix en Libye et dans toute l’Afrique, la République du Congo reste un partenaire précieux des États-Unis», a insisté le haut diplomate américain dans un communiqué.

«Je me réjouis de voir nos deux pays travailler ensemble pour renforcer la coordination maritime dans le Golfe de Guinée, améliorer la durabilité et la protection du bassin du Congo dans l’intérêt des générations futures et promouvoir l’amélioration de la gouvernance qui stimulera les investissements en République du Congo», ajoute le chef de la diplomatie américaine.

«Au nom des États-Unis, j’adresse mes meilleurs vœux à la République du Congo pour un avenir pacifique et prospère qui profitera à tous les Congolais», a conclu Antony Blinken.

Le Congo a renoué ce 15 août avec la tradition du défilé militaire marquant la célébration de sa Fête d’indépendance, après 4 ans de hiatus dû notamment à la crise de la Covid-19.