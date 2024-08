Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, se rendra en Egypte ce mardi 20 août, dans le cadre de sa neuvième tournée au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre 2023, après s’être rendu samedi 17 août en Israël.

Il s’agit, pour le diplomate américain, de « poursuivre ses efforts diplomatiques intensifs en vue de conclure l’accord de cessez-le-feu et la libération des otages et des détenus grâce à la proposition de transition présentée vendredi par les Etats-Unis, avec le soutien de l’Egypte et du Qatar», indique ce lundi, un communiqué du Département d’Etat américain.

Cette proposition permettrait, d’après la même source, «d’obtenir un cessez-le-feu à Gaza, de garantir la libération de tous les otages, d’assurer la distribution de l’aide humanitaire dans l’ensemble de la bande de Gaza et de créer les conditions d’une plus grande stabilité régionale».

A chaque étape, Blinken devrait souligner «la nécessité cruciale pour toutes les parties de la région d’éviter toute escalade ou toute autre action qui pourrait compromettre la capacité de finaliser un accord» de cessez-le-feu, ajoute la même source.

Selon l’Organisme général égyptien de l’information (OGI), depuis le 7 octobre, Israël a tué et blessé plus de 130.000 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, endommagé la plupart des infrastructures de Gaza et déplacé la majorité de la population.