La grand-messe de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) tenue le week-end écoulé à Harare, a fait de la lutte régionale contre le virus du mpox une priorité de premier plan.

Réunis dans la capitale du Zimbabwe, les hauts responsables des Etats de la SADC ont demandé au Secrétariat du bloc régional de «convoquer une réunion urgente des ministres de la Santé pour évaluer l’impact du mpox dans la région, et de faciliter une réponse régionale coordonnée pour contrôler la propagation de la maladie».

Le Secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magosi a précisé à ce propos, que les dirigeants de la sous-région ont également appelé leurs Etats à «renforcer la surveillance de la maladie, les tests de diagnostic, les soins cliniques, ainsi que la prévention et le contrôle des infections».

La propagation du mpox préoccupe plusieurs Etats africains et du reste du monde depuis la déclaration par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de «l’urgence de santé publique de portée internationale» autour de la maladie le 14 juillet dernier.

Comme les autres sous-régions du continent africain, la SADC a affiché sa disponibilité à bénéficier du soutien et de l’appui de l’OMS et de l’Agence panafricaine de prévention et de contrôle des maladies (CDC Africa) autour du mpox.