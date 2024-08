Le Département d’Etat américain a annoncé ce mercredi 21 août dans un communiqué laconique, le déplacement d’un de ses hauts fonctionnaires en République Démocratique du Congo (RDC) et en Tanzanie du 21 au 28 août dans le cadre du suivi des investissements américains clés en Afrique centrale et australe.

Le Bureau du porte-parole de la diplomatie américaine précise que Mme Helaina Matza, Coordinatrice spéciale par intérim du Partenariat pour l’investissement dans les infrastructures mondiales, (PGI-Partnership for Global Infrastructure and Investment-), «se rendra en République démocratique du Congo et en Tanzanie du 21 au 28 août 2024 afin de faire progresser les investissements en cours menés par les États-Unis».

Ces investissements concernent des projets liés au «développement du Corridor de Lobito et transafricain, ainsi qu’ à l’exploration de possibilités d’étendre ce Corridor économique jusqu’à l’océan Indien», détaillent davantage le Département américain des Affaires étrangères.

Le projet du «Corridor de Lobito» qui couvre la RDC, la Zambie et l’Angola, représente à ce jour, l’investissement financier le plus massif des USA en Afrique. Il vise essentiellement à désenclaver les zones minières et d’exportation de ces trois pays, en privilégiant le développement des infrastructures ferroviaires.

«Pendant son séjour en République démocratique du Congo et en Tanzanie, la Coordinatrice spéciale par intérim, H. Matza rencontrera également des responsables gouvernementaux et des partenaires du secteur privé afin d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans les infrastructures durables, et pour approfondir la collaboration des USA avec l’Afrique», a précisé le Département d’Etat américain.