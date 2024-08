Dans le cadre des projections d’accroissement des exportations d’électricité de l’Ethiopie pour répondre aux besoins de ses voisins immédiats, le PDG d’EEP (Ethiopian Electric Power), Ashebir Balcha a annoncé en ce début de semaine, que la fourniture d’électricité promise à la Tanzanie se précise.

«Le transport de l’électricité vers la Tanzanie devrait commencer à la mi-septembre 2024 après l’achèvement des préparatifs nécessaires», a annoncé l’ingénieur Ashebir Balcha, précisant que la ligne d’électricité existant entre l’Éthiopie et le Kenya est censée servir de socle à la fourniture promise à la Tanzanie à partir du mois de septembre prochain.

Le patron d’EEP souligne que desservir la Tanzanie en électricité, s’inscrit dans une dynamique arrêtée par l’Etat éthiopien pour accroître ses revenus tirés de l’exportation de son électricité et qui lui avait a déjà rapporté «plus de 140 millions de dollars» ces dernières années.

Second Etat le plus peuplé d’Afrique avec plus de 120 millions d’habitants, l’Ethiopie qui dispose d’une main d’œuvre de plus en plus qualifiée, alimente actuellement en électricité Djibouti, le Soudan et le Kenya.

Les visées d’exportation éthiopiennes s’intéressent aussi ces derniers mois, outre à la Tanzanie, au Soudan du Sud et au Somaliland, d’autres Etats d’Afrique orientale enclavés ou souffrant du déficit d’infrastructures énergétiques de base.