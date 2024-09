Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), Patrick Muyaya a confirmé ce lundi 2 septembre les informations faisant état d’une «tentative d’évasion» dans la nuit du dimanche au lundi 2 septembre, à la prison centrale de Makala située à Kinshasa, la capitale congolaise.

Il s’agit d’une tentative d’évasion, et «les services de sécurité sont sur place pour restaurer l’ordre et la sécurité» dans la prison de Makala, a détaillé le porte-parole Muyaya qui a convié ses compatriotes au calme, tout en assurant que tout est mis en œuvre par ramener la sérénité dans le périmètre direct de cette prison construite en 1957 et aujourd’hui engorgée par sa population carcérale excessive.

«La population kinoise est invitée à ne pas paniquer. D’autres détails suivront dans la journée», a rajouté le ministre Muyaya sur X (ex-Twitter). Selon des médias locaux, des morts ont été signalés et des coups de feu ont été entendus durant plusieurs heures dans cette prison centrale de Kinshasa.