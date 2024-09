Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a nommé l’Ivoirien Issa Sanogo, au poste de Coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun, après l’approbation du Gouvernement du pays hôte, a-t-on appris mardi, sur le service de presse des Nations unies.

Sanago, qui a pris ses fonctions le 1er septembre, mettra à profit dans ses nouvelles fonctions, ses 30 années d’expérience dans les domaines du développement et de l’humanitaire.

La même source rappelle que ce fonctionnaire de l’ONU a été auparavant Coordonnateur résident et humanitaire des Nations Unies à Madagascar et a occupé des postes de direction au Programme alimentaire mondial (PAM) en Côte d’Ivoire, au Liban, au Tchad, en Italie et en Thaïlande.

Avant de rejoindre l’Organisation des Nations Unies, Sanogo, titulaire entre autres d’un doctorat en économie du développement, était économiste à la Banque mondiale en Guinée et a occupé des postes au sein du Gouvernement de la Côte d’Ivoire.