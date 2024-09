Le Département d’Etat américain a annoncé mardi soir, que la coordonnatrice principale pour la Coopération Atlantique, Jessye Lapenn entame ce mercredi 4 septembre, une mission diplomatique en Côte d’Ivoire, un des partenaires fidèles de Washington en Afrique de l’Ouest.

Au cours de son séjour à Abidjan, Jessye Lapenn s’entretiendra avec des membres du gouvernement ivoirien des efforts déployés dans le cadre du « Partenariat pour la coopération Atlantique’ en vue de faire progresser les objectifs communs en matière de développement économique durable, de collaboration scientifique, de sécurité alimentaire et de préservation de l’environnement», a précisé le Département d’Etat.

Ce déplacement sera axé essentiellement sur la promotion de la transition écologique et la valorisation de l’économie bleue en Afrique, ajoute la même source, précisant que Lapenn assistera à ce titre, en tant qu’observatrice, à la 10è session extraordinaire de la «Conférence ministérielle africaine sur l’Environnement”.

Elle prendra également la parole lors d’une table ronde ministérielle, à l’invitation du Secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies pour la coopération en matière de protection, de gestion et de développement du milieu marin et côtier de la côte Atlantique de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Convention d’Abidjan).

Le «Partenariat pour la coopération Atlantique» rassemble 40 pays bordant l’océan Atlantique au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Il a pour cœur de métier, la collaboration pour la résolution collective des maux transnationaux dans le respect d’un ensemble de principes communs pour la coopération maritime.