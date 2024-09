La Direction générale de la Police béninoise a fait état ce mardi 3 septembre, d’une importante saisie de produits pharmaceutiques contrefaits dans un marché à Houègbo relevant de la Commune de Toffo, dans le sud du Bénin.

Selon la même source, cette saisie est intervenue dimanche 1er septembre dernier, sur la base d’informations persistantes parvenues au Commissariat de l’arrondissement de Houègbo, et «faisant état de l’existence d’une boutique remplie de produits pharmaceutiques contrefaits».

«Au total, 240,30 kilogrammes de médicaments contrefaits ont été mis sous scellé», a rapporté la Police du Bénin. La personne incriminée devra répondre de ses actes devant les instances judiciaires du pays, a rajouté la Direction générale de ce service de sécurité.

Une descente policière a ainsi permis l’interpellation de la propriétaire de la boutique incriminée, et la saisie «sur place de 81,3kg de médicaments contrefaits.

Les perquisitions de suivi ont également permis de saisir 159kg autres de faux médicaments dissimulés dans des cartons», ont confié un peu plus des sources proches des services de sécurité de ce pays ouest-africain.