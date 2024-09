La délégation tchadienne, présente au Forum de coopération sino-africaine qui se tient du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing, a signé, mercredi, en marge de l’événement, six protocoles d’accords avec des entreprises et institutions chinoises de premier plan, a annoncé la présidence tchadienne.

Ces protocoles, paraphés lors d’une cérémonie tenue en présence du chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno, concerne les secteurs de l’énergie, de l’eau, de l’agriculture, des infrastructures, ainsi que de la défense.

Dans les détails, d’après le communiqué de la présidence, le 1er protocole d’accord signé avec CEMC (China Electric Machinery Corporation) porte sur un projet de réhabilitation et d’extension du réseau d’électricité de la ville de N’Djamena. Il s’agit, selon le texte, d’ « un projet ambitieux qui vise à moderniser l’infrastructure électrique de la capitale, à l’effet de garantir une meilleure fourniture d’énergie».

Le deuxième protocole d’accord, toujours avec CEMC, concerne l’étude de faisabilité du projet d’alimentation en eau potable de la ville de N’Djaména et des réseaux associés dans tout le Tchad. Ce projet devrait améliorer l’accès à l’eau potable et contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens tchadiens.

La construction de l’aéroport international de N’Djermaya par la société CAMCE, pour faciliter les échanges commerciaux et le transport de passagers, est au centre du troisième protocole d’accord, tandis que le quatrième porte sur la construction, également par CAMCE, de fermes agricoles intégrées modernes à Bol, N’Djamena Fara, Boumou et Yao, devant permettre de renforcer les capacités de production agricole du pays.

Les deux derniers protocoles concernent, d’une part l’étude de faisabilité du projet de réhabilitation et de renforcement des réseaux d’assainissement et de drainage des eaux pluviales à N’Djamena, avec l’entreprise CGCOC et, d’autre part, le renforcement des capacités de l’Armée Nationale, à travers l’accord avec le groupe CATIC spécialisé dans les équipements militaires.

La présidence tchadienne précise que ces six protocoles d’accords s’inscrivent dans la dynamique de coopération gagnant-gagnant entre le Tchad et la Chine, deux pays qui tirent profit de leur collaboration pour atteindre, notamment, des objectifs communs de développement et de sécurité.