La Direction générale de la Protection civile à Niamey (capitale) a revu largement à la hausse ce 04 septembre 2024 le bilan global des victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Niger depuis le mois de mai 2024.

Cette direction a fait état de «273 morts, et 710.767 personnes sinistrées» sur l’ensemble du territoire du pays le plus étendu d’Afrique occidentale. Cette Agence étatique a précisé que les victimes de ces sinistres ont perdu la vie «dans l’effondrement de leurs habitats, la plupart construits à base d’argile, ou des suites de noyades».

L’Etat nigérien souligne en outre, au sujet de ces inondations, que les régions de Tahoua et de Maradi sont les plus touchées à l’échelle nationale, «avec respectivement 87 et 86 décès enregistrés». Ces graves inondations, selon d’autres statistiques officielles, ont touché 201 des 266 communes du pays.

A titre de comparaison, en 2023, le bilan national d’inondations similaires était estimé à «196 morts, 400.000 sinistrés, 40.746 ménages affectés, 700 têtes de bétail perdues, destruction de 89 salles de classe, 235 greniers, 16 magasins, 14,5 tonnes de vivres, et 914,95 hectares d’aires de cultures». Le Niger, à l’image de plusieurs Etats sahéliens, subit ces dernières années les contrecoups du changement climatique.