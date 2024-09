En marge du FOCAC 2024 (Forum sur la Coopération Sino-Africaine) en cours à Beijing depuis le 3 septembre dernier, l’Etat gabonais a annoncé ce 05 septembre la mobilisation de «plus de 4,3 milliards USD d’investissements en PPP (Partenariats publics-privés) et privés» au bénéfice de divers chantiers dans ce pays d’Afrique centrale.

Un Forum Gabon-Chine présidé par le Président Oligui Nguema en personne a permis d’accélérer la mobilisation de ces financements dans l’Empire du milieu. Ce Forum relève d’une co-organisation interministérielle et de l’ANPI-Gabon (Agence Nationale de la Promotion des Investissements du Gabon). Il a connu la participation de plus de 1.000 entrepreneurs et chefs d’entreprises des deux pays.

Ghislain Moandza Mboma (Directeur Général de l’ANPI-Gabon) a vanté lors de cette grand-messe 10 raisons pour les investisseurs chinois d’investir au Gabon. Il a notamment mis en avant les «ressources naturelles abondantes, le plan d’infrastructures gabonais et les incitations fiscales et financières attractives, sans oublier le rôle central du ministère des Affaires Étrangères du pays qui déploie avec efficacité une intense diplomatie économique avec l’appui opérationnel de son Agence».

Ce Forum a réuni des représentants politiques et plus de 1.000 entrepreneurs et chefs d’entreprises des deux pays autour d’un thème innovant: «Un nouveau partenariat économique». Au moyen de tables rondes thématiques, le Forum s’est intéressé à divers secteurs d’investissement tels que les mines, les infrastructures, les hydrocarbures, l’énergie, les forêts, l’agriculture et le numérique.

Selon des précisions détaillées d’Alexandre Barro Chambrier (vice-Premier Ministre, ministre de la Planification et de la Prospective), «ce Forum Gabon-Chine a permis de mobiliser principalement des financements pour des projets d’envergure tels que la construction du Barrage hydroélectrique de Booué (600 MW), l’aménagement d’une ville moderne au Gabon et l’exploration du minerai de fer des Monts Mbilan dans le Woleu Ntem». Par ailleurs, Alexandre Barro Chambrier a informé qu’à la faveur de ce Forum, «plusieurs entreprises d’État chinoises ont exprimé des manifestations d’intérêt pour 12,35 milliards USD sur des projets structurants que sont la construction du chemin de fer Belinga-Mayumba et du Port de Mayumba, et l’aménagement de 3.000 kilomètres de routes bitumées».

La Chine est essentiellement présente dans l’économie gabonaise à travers des investissements dans les mines et les infrastructures.