La campagne électorale, en prélude au scrutin présidentiel du 6 octobre prochain, a démarré ce 12 septembre dans les pays d’accueil de la diaspora tunisienne, et prendra fin le 2 octobre prochain, selon diverses sources des parties prenantes. Le ce scrutin présidentiel pour cette communauté, est prévue du 4 au 6 octobre dans différentes circonscriptions électorales.

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) précise que sur les 9,7 millions d’inscrits sur le registre électoral, «plus de 620.000 sont établis (et inscrits) à l’étranger», rappelant que 363 centres de vote sont aménagés à l’étranger via 439 bureaux de vote répartis sur 48 pays.

La présidentielle 2024 intervient en Tunisie dans un climat politique très tendu marqué par l’arrestation et l’exil de plusieurs opposants. Ces derniers continuent de dénoncer la confiscation depuis juillet 2021, de l’essentiel des pouvoirs de l’exécutif, du judiciaire et du législatif par le président Kaïs Saied.

Selon le Code électoral tunisien, la proclamation des résultats préliminaires du premier tour de l’élection présidentielle 2024 doit se faire au plus tard le 9 octobre et les résultats définitifs sont attendus au plus tard, le 9 novembre 2024.

Seuls trois candidats ont vu leurs candidatures être retenues pour le compte de cette joute présidentielle inédite. Il s’agit des opposants Zouheir Maghzaoui et Ayachi Zammel et le Président sortant, Kaïs Saïed qui brigue un second mandat.