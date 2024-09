Divers partenaires bilatéraux de la Côte d’Ivoire ont signé le mercredi 11 septembre à Abidjan, un accord portant sur un financement massif au profit des Industries culturelles et créatives (ICC) dans ce pays ouest-africain.

L’accord a été signé par le ministre ivoirien des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Jean-Christophe Belliard et le directeur de l’Agence française de développement (AFD), Adrien Haye.

Ledit accord qui s’inscrit dans le cadre du 3e Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) permettra aux ICC ivoiriennes de bénéficier d’une enveloppe «de 18,9 millions de dollars (environ 11,3 milliards de francs CFA) octroyés par l’AFD», a spécifié cette Agence.

Selon le Gouvernement ivoirien, cet important financement permettra «d’améliorer l’accès à la Culture en Côte d’Ivoire, en général, et à Bouaké (centre du pays) en particulier, et la réhabilitation et le renforcement de la gestion du Centre culturel Jacques Aka (CCJA) de Bouaké».

L’accord précité constitue «une avancée considérable pour le Gouvernement ivoirien dans l’atteinte des objectifs» prévus dans son Plan national de développement, 2021-2025 (PND), a apprécié le ministre Adama Coulibaly.