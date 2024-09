A l’occasion de la 79è Assemblée générale (AG) de l’ONU, plusieurs Etats se préparent à la «Semaine de haut niveau prévue du 20 au 30 septembre 2024 à New York», pour laquelle les USA ont dévoilé le contenu de leur agenda axé sur les dossiers africains de l’heure.

Selon l’ambassadrice des États-Unis auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, les USA projettent, lors de cette 79è AG, «d’accueillir quelque 133 chefs d’État ou de gouvernement, trois vice-présidents, 80 vice-Premiers ministres et 45 ministres. Nous avons des représentants d’ONG et de la société civile, de jeunes leaders, qui sont à New York pour faire entendre leur avis crucial sur tout ce que nous faisons».

«La liste des crises et des conflits sur la planète qui exigent de l’attention et de l’action ne cesse de s’allonger. D’intenses négociations pour l’avenir se déroulent en ce moment même», a encore expliqué Mme Thomas-Greenfield, avant d’énumérer les priorités de son pays pour l’Afrique et sa diaspora.

«Il y a la guerre civile insensée au Soudan, qui a engendré la plus grande crise humanitaire du monde et a plongé la population dans une grave insécurité alimentaire voire dans la famine. Il y a l’instabilité persistante en Haïti où la Mission multinationale d’appui à la sécurité, dirigée par le Kenya, continue de lutter contre la violence des gangs, et s’emploie à mettre le pays sur les rails de la démocratie» a souligné la diplomate américain qui a également fait part de l’inquiétude de son pays à l’égard de l’instabilité dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

«Face à tous ces défis, il est facile de tomber dans le cynisme, de perdre espoir et de faire une croix sur la démocratie. Mais, on ne peut pas se le permettre ! À travers le monde, les populations les plus vulnérables comptent sur nous pour apporter le progrès, le changement et un peu d’espoir. C’est pourquoi les trois priorités des États-Unis pendant l’Assemblée générale sont ancrées dans la nécessité de relever, ensemble, les défis de notre époque». Les USA constituent à l’heure actuelle le premier pays donateur du système humanitaire des Nations Unies.