Les autorités congolaises ont annoncé ce 19 septembre, le lancement en janvier 2025, des travaux de construction sur cinq ans, du plus grand barrage hydroélectrique de la République du Congo pays à Sounda (Sud), pour un coût estimé à 1.300 milliards de FCFA.

«Le gouvernement, par le biais du ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique, a signé un protocole d’accord avec la société China Overseas Co Ltd pour le développement du site de Sounda, en vue de la production de 600 à 800 mégawatts d’électricité», a détaillé le ministre Thierry Moungalla, porte-parole du gouvernement.

Le barrage de Sounda aura une place cardinale dans le mix énergétique du Congo, face à la réapparition du délestage du courant électrique ces derniers mois dans cet imposant producteur de pétrole et de gaz d’Afrique centrale.

Plus de 2,5 millions d’habitants de Brazzaville et de Pointe-Noire, deux grandes agglomérations du pays, sont confrontés chaque jour ou presque aux coupures répétées du courant électrique depuis plusieurs semaines.

«Il s’agit là d’une excellente nouvelle. Nous avons enfin la concrétisation de ce projet tant attendu pour renforcer l’offre nationale de la production électrique», s’est félicité le ministre Thierry Moungalla.

Le futur barrage hydroélectrique de Sounda va suppléer à la Centrale à gaz de plus de 450 mégawatts de Pointe-Noire et l’offre énergétique d’E2C (Énergie électrique du Congo).

La Chine a déjà construit au Congo trois barrages hydroélectriques pour une puissance totale de 200 mégawatts.