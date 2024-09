Le gouvernement sénégalais a annoncé ce jeudi 19 septembre, la mise en expérimentation de l’enseignement de l’anglais à l’école élémentaire dès la prochaine rentrée scolaire prévue début octobre 2024.

Le Secrétaire général du gouvernement sénégalais, Ahmadou al Aminou Lô a dévoilé les grandes lignes de cette phase expérimentale, précisant qu’«en ce qui concerne l’introduction de l’anglais, aussi bien pour la phase expérimentale que pour le déploiement, il s’agira d’élaborer une feuille de route précise et réaliste, en veillant à l’égalité d’accès des apprenants, ainsi qu’à l’adéquation avec les besoins de production et du monde du travail».

A la même occasion, le gouvernement Sonko a aussi annoncé «la refonte profonde des curricula de l’Education et de la Formation», une refonte qui aura pour guides phares «la souveraineté nationale, la promotion des valeurs et de la citoyenneté, de l’histoire authentique et des langues nationales, des sciences, des techniques et du numérique, de la sécurité routière, de l’éducation environnementale et du développement durable», assurant néanmoins, que cette réforme ne va entamer en rien, la promotion et la préservation des langues nationales du pays.

Membre fondateur de l’Organisation de la Francophonie (OIF) en mars 1970, le Sénégal a été un pays-clé de l’ex-Afrique occidentale française (AOF).