Une initiative ambitieuse portée par la Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAD), et ayant pour objectif de fournir un accès à l’électricité à 300 millions d’Africains d’ici 2030, a reçu le soutien d’une coalition d’organisations mondiales comprenant l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète (GEAPP), Sustainable Energy for All (SEforALL), et la Fondation Rockefeller.

Baptisé «Mission 300» (M300), et initialement lancé en avril 2024, le projet prévoit le lancement d’une nouvelle facilité d’assistance technique, la création d’un groupe de leadership M300 avec la BAD et la BM, ainsi que la mobilisation de financements du secteur privé pour stimuler les efforts d’électrification de l’Afrique, explique un communiqué publié samedi 21 septembre sur le site de la BAD.

Grâce à l’alignement des ressources, de l’expertise et des actions de plaidoyer, ces partenaires visent à créer et à maintenir une dynamique en faveur de l’ambition de la BM et de la BAD de concrétiser sur le terrain, l’accès à l’énergie pour près de la moitié de la population africaine qui vit actuellement sans électricité, explique-t-on.

Alors que le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina a relevé entre autres, qu’« aucune économie ne peut croître, s’industrialiser ou être compétitive dans l’obscurité, sans électricité », le patron de la BM, Ajay Banga, a noté qu’«avec la GEAPP, la Fondation Rockefeller et SEforALL, nous renforçons notre partenariat pour soutenir des projets sur le terrain et accélérer le rythme de l’électrification» dans les pays ciblés.

La GEAPP et la Fondation Rockefeller, ajoute la même source, s’engagent à verser un montant initial de 10 millions de dollars pour établir une nouvelle facilité d’assistance technique à court et moyen terme, plus flexible.

Cette facilité déploiera des capitaux philanthropiques pour accélérer le rythme et l’efficacité des projets d’accès à l’électricité dans 11 pays africains, notamment le Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie.

Les fonds collectés soutiendront également des projets au sein du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la plus grande organisation économique régionale du continent africain.