Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé prend part depuis ce lundi 23 septembre à New York, aux travaux de la «Semaine de haut niveau» de la 79è Assemblée générale des Nations Unies, avec comme priorité dans son agenda, la coopération multilatérale, sur la base de la réussite de la récente médiation togolaise dans plusieurs dossiers conflictuels au Sahel.

«La contribution du Togo dans la résolution des conflits par le dialogue et la concertation dans la sous-région ouest-africaine, en Afrique et dans le monde a toujours été saluée par l’Organisations des Nations Unies», a défendu la Présidence togolaise ce dimanche 22 septembre, à la veille de l’ouverture de cette grand-messe diplomatique.

L’exécutif togolais a aussi rappelé dans la foulée, que le Togo «participe activement au maintien de la paix et de la sécurité avec la mise à disposition de ses contingents sous les couleurs des Nations Unies».

Le «Sommet de l’avenir et le Débat général» sur le thème «Ne laisser personne de côté: agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures» seront au cœur de l’agenda du Président togolais à New York, a assuré par ailleurs la Présidence togolaise.

«Toutes ces préoccupations sont au cœur des priorités du Togo, conformément à la vision du Chef de l’Etat qui a placé l’humain au centre des actions de développement», défend davantage la Présidence togolaise.

Dans son rapport 2023/2024 sur le développement humain, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a classé le Togo à la première place en la matière, dans l’UEMOA et au 4è rang dans la zone CEDEAO.