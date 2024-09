Le Département de la gouvernance et des réformes économiques (ECGF) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) organise son Séminaire anticorruption 2024 ce mardi 24 septembre, en ligne et en présentiel à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Placée sous le thème « Tirer parti de l’intégrité : capitaliser sur les mesures anticorruption en Afrique », cette rencontre vise à remanier le discours sur les efforts de lutte contre la corruption, en mettant l’accent sur leurs avantages économiques, éthiques et de gouvernance dans le contexte africain, indique un communiqué de l’institution financière.

Ce rendez-vous devrait permettre de présenter les réussites et les défis uniques des pays africains en matière de lutte contre la corruption, tout en démontrant les bénéfices économiques significatifs qu’offrent les efforts déployés dans ce domaine.

Dans les détails, le séminaire entend faire mieux comprendre et mieux connaître les défis spécifiques auxquels sont confrontés les pays africains dans la lutte contre la corruption, ainsi que les stratégies efficaces pour y faire face.

Il sera aussi question de démontrer les avantages économiques des mesures de lutte contre la corruption et la façon dont elles peuvent directement stimuler la santé financière des pays grâce au recouvrement d’actifs et à l’imposition d’amendes aux entités corrompues.

Promouvoir l’engagement et favoriser un investissement et une adhésion plus importants des pays africains aux mesures de lutte contre la corruption en présentant les avantages économiques potentiels de ces mesures, constitue également un des objectifs du séminaire.

Parmi les intervenants à ce grand événement figurent le Directeur de l’ECGF, Abdoulaye Coulibaly, et la Secrétaire exécutive du Conseil consultatif de l’Union africaine contre la corruption, Charity Hanene Nchimunya, qui sont aussi des orateurs principaux.