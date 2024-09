La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’annoncer l’octroi d’un prêt de 15 millions d’euros, a l’équipementier automobile marocain Tuyauto, lequel prêt est soutenu par une couverture de risque de première perte non financée de l’Union européenne, indique dans un communiqué, la Banque européenne qui ambitionne de renforcer le secteur automobile marocain.

Ce prêt est destiné, selon le communiqué, au financement de la construction d’une nouvelle unité de production verte certifiée EDGE près de Rabat, à 100 km de l’usine existante de Tuyauto à Casablanca, dans laquelle les structures tubulaires de divers modèles de voitures seront soudées et assemblées.

Les fonds de la BERD permetteront également l’acquisition de nouveaux équipements d’emboutissage des métaux pour répondre aux besoins croissants de Stellantis au Maroc.

Le Maroc, rappelle le document, est un producteur et exportateur mondial de voitures et son secteur automobile représente 25 % de ses exportations et assure directement plus de 200.000 emplois.

Ce pays d’Afrique du Nord a créé quatre pôles industriels à Casablanca, Kénitra, Rabat et Tanger, et dispose de quatre instituts de formation spécialisés qui assurent un approvisionnement continu des unités industrielles en main-d’œuvre qualifiée.

Le prêt de la BIRD contribuera également à une transition vers un transport durable dans le Royaume et y renforcera les chaînes de valeur orientées vers l’exportation des principaux fabricants d’équipements d’origine, précise le communiqué.

La Banque explique que son prêt est complété par une garantie de l’Union européenne à travers le programme d’infrastructures municipales et de résilience industrielle du Fonds européen pour le développement durable visant à soutenir les améliorations environnementales de l’entreprise, notamment une certification du bâtiment selon les normes EDGE.

L’équipementier marocain Tuyauto est un fournisseur de premier plan, à capitaux familiaux, engagé dans l’industrie automobile depuis les années 1960. Il produit des composants métalliques emboutis, des systèmes d’échappement et des boucliers thermiques.

Membre fondateur de la BERD, le Maroc est devenu bénéficiaire des ressources de la Banque en 2012. A ce jour, la BERD a investi plus de 4,7 milliards d’euros dans le pays à travers 105 projets.