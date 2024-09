Le Président mauritanien, Mohamed Ould el Ghazouani, est intervenu mercredi 25 septembre, à la tribune de la 79è AG des Nations Unies à New-York, en sa qualité à la fois de Chef d’Etat mauritanien et président en exercice de l’Union Africaine (UA).

«Nous sommes parvenus à maintenir la paix en Mauritanie dans un Sahel trouble, via une stratégie de sécurité intégrée, en renforçant la présence des jeunes dans différents domaines, en élaguant diverses formes d’exclusion, et en offrant une éducation servant d’ascenseur social», a détaillé le président mauritanien réélu le 29 juin dernier pour un second quinquennat à la tête de son pays.

«Nous sommes parvenus au maintien de la paix en Mauritanie en augmentant aussi la palette de soins offerts aux populations (…) Nous poursuivons aussi notre lutte contre la désertification au Sahel (…)», a encore expliqué El Ghazouani qui préside l’Union Africaine depuis le 17 février 2024.

«Nous sommes intimement convaincus en République islamique de Mauritanie que l’efficacité des relations internationales est basée sur l’appui de questions justes basées sur le droit international. Nous réitérons l’appel au dialogue pour régler la guerre en cours au Soudan (…) Nous avons une responsabilité collective autour de notre avenir commun dont ne devraient être exclus aucun pays et peuple pour un monde plus radieux», a conclu l’ex-officier de ce pays ouest-africain devenu Président en 2019.

Dans une zone sahélienne secouée par une série de coups d’Etat et une floraison de groupes terroristes depuis 2012, la Mauritanie est l’un des rares Etats stables, en dépit de l’immensité de son territoire bordé par plusieurs de pays en Transition.