La Tunisie va abriter pour la première fois de son histoire, une édition du Forum des énergies renouvelables en Afrique (REFA) les 6 et 7 novembre prochains à Tunis, la capitale, ont annoncé la veille, les organisateurs.

Plus d’une centaine d’exposants opérant dans l’industrie électrique tunisienne et mondiale sont attendus à ce Forum continental, au cours duquel ils présenteront au public leurs derniers produits, solutions et dernières innovations en date, en matière de transition écologique.

La Tunisie qui dispose d’importantes potentialités solaires «œuvre d’arrache-pied à porter à 50%, la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d’ici 2035.

Outre la réduction de 46% de l’intensité carbone de l’économie tunisienne, le pays souhaite atteindre la neutralité carbone et un mix énergétique de 80% à l’horizon 2050», a confié Ali Kanzari le président de la Chambre syndicale du photovoltaïque (CSPV), en situant le bien-fondé de la tenue en Tunisie, du REFA 3.

Ce Forum est le fruit d’une co-organisation impliquant des acteurs majeurs du Salon international de la transition énergétique (SITE), de l’Association de l’industrie solaire en Afrique (AFSIA), de la Chambre syndicale du photovoltaïque (CSPV) dépendante de la Centrale patronale tunisienne (UTICA) en plus de la Middle East Solar Industry Association (MESIA) et de l’association «Solar Power Europe».