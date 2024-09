Moins d’un mois après la conclusion du 9è Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Pékin, la Chine a dévoilé ce jeudi 26 septembre à Lomé, les grandes lignes de sa future coopération avec le Togo.

L’ambassadeur de la Chine au Togo, Chao Weidong a en effet, levé le voile sur les nouvelles priorités de coopération de son pays avec la République togolaise, à la faveur de la commémoration par anticipation des 75 ans de la fondation de la RPC, célébrée le 1er octobre de chaque année depuis 1949.

Devant divers officiels togolais, Chao Weidong a fait observer que le 75è anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine est «une année cruciale pour la réforme et la modernisation» de la 2è puissance économique de la planète.

Dans la droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du 9è FOCAC, le diplomate Chao a assuré le Togo d’une traduction dans le concret, dans les prochains mois, des «Dix actions de partenariats sur la modernisation» découlant de la ‘Déclaration de Beijing et de son Plan d’action’.

Les 75 ans de la République populaire de Chine symbolisent «un nouveau point de départ pour les relations sino-togolaises, d’autant plus que le 2 septembre 2024, à Beijing, les Présidents Faure Gnassingbé et Xi Jinping ont décidé conjointement d’élever les relations bilatérales entre leurs pays au niveau d’un partenariat stratégique global», a rappelé le diplomate Chao.

La consolidation de la coopération Lomé-Pékin durant les prochains mois sera axée sur les domaines des «infrastructures, de l’agriculture, de l’hydraulique, de la connectivité, et de la stabilité régionale», a promis Chao Weidong, ajoutant qu’«une série de nouveaux projets de coopération sont en préparation et seront mis en exécution dans les domaines du commerce, de l’investissement, et surtout dans le social et du bien-être de la population togolaise». Lomé et Pékin entretiennent des relations de coopération depuis 1972.