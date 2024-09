La Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a annoncé, dimanche, que l’installation des nouveaux membres de son Comité consultatif de la Concurrence (CCC) aura lieu le mercredi 2 octobre à Banjul, la capitale de la Gambie.

Les membres du CCC, organe décisionnel de l’Autorité Régionale de la Concurrence de la CEDEAO (ARCC), prêteront serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le vice-président de la Cour de justice de la Communauté, le Juge Gbéri-Bè Ouattara.

Cette cérémonie enregistrera la présence de quelques hautes personnalités, notamment le Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray, des membres du gouvernement gambien, des Ambassadeurs des Etats membres de la CEDEAO en Gambie, la Commissaire de la CEDEAO pour les affaires économiques et l’agriculture, Massandjé Touré-Litse, le Directeur Exécutif de l’ARCC, Siméon KOFFI, et beaucoup d’autres invités de marque, dont ceux des agences gouvernementales, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales en Gambie.

L’ARCC, qui a son siège en Gambie, est dirigée par un Directeur Exécutif. Son Comité consultatif, comprenant trente membres dont deux experts de chaque Etat membre. Le CCC est chargé d’examiner et de prendre les décisions appropriées sur les enquêtes menées par son Directeur concernant les éventuelles violations des règles communautaires de la concurrence.

Les membres du CCC, nommés pour un mandat de quatre ans, ont également pour attributions d’examiner les demandes d’ordonnances, de fusions et d’acquisitions, de sanctions et d’indemnisations soumises par le Directeur Exécutif.