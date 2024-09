L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) a élu, vendredi 27 septembre à Dakar, la capitale sénégalaise, au poste de Directeur général, le Gabonais Prosper Zo’o Minto’o, à l’issue des travaux de la 74ème session extraordinaire du Comité des Ministres de l’Agence.

Selon le communiqué final de cette session, Minto’o, un Ingénieur de l’aviation civile, prendra fonction le 1er janvier 2025 pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. Il occupe présentement les fonctions de Directeur du Bureau régional de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Le nouveau DG succèdera au nigérien Mohamed Moussa qui était en fonction depuis 2017 et a effectué deux mandats. Ce dernier a été chaleureusement félicité par le Comité des Ministres pour la grande résilience aux difficultés et les hautes performances réalisées au profit de l’ASECNA et du développement de l’aviation civile africaine, affirme le communiqué.

A l’ouverture de la 74ème Réunion, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko a souligné entre autres, que l’ASECNA est devenue un centre d’excellence mondialement reconnu, 65 ans après sa création, ajoutant que l’Agence a, surtout, su s’adapter à l’évolution très rapide dans le domaine de l’aviation civile et elle serait aujourd’hui à la pointe de la technologie dans tous les domaines.