La KRC (Kenya Railways Corporation) a annoncé ce 02 octobre 2024 à Nairobi (capitale) la mise en service sur le Madaraka Express (train de passagers circulant sur la SGR -voie à écartement standard-) «de wagons de classe premium».

La mise en service de ces «wagons de classe premium» va apporter une nouvelle donne dans les services ferroviaires dans le pays locomotive de l’économie d’Afrique orientale, a assuré la KRC. Il s’agit d’un service de train modernisé qui opérera entre Nairobi et Mombasa (le long de la côte de l’Océan Indien). Selon des détails pratiques de la KRC, les adultes devront payer «12.000 shillings kényans (environ 93 dollars américains) pour un billet» dans cette classe premium, les «enfants de 3 à 11 ans sont tenus de débourser 46,5 dollars pour s’offrir les mêmes services sur cette ligne».

Le trafic passager sur la SGR connaît un grand engouement au Kenya. Selon des statistiques officielles, il a atteint un «nouveau record de 2,73 millions de voyageurs en 2023, contre 2,39 millions en 2022».

«Nous allons revitaliser, moderniser et transformer l’expérience des passagers en instaurant des normes exceptionnelles en termes d’efficacité, de confort, de luxe, de sécurité, de commodité et bien plus encore», a assuré la KRC.