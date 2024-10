Le Projet de développement intégré Burundi-Rwanda (BRIDEP) va bénéficier d’un important financement de 323,75 millions de dollars américains du Groupe de la Banque de la Banque africaine de développement (BAD), pour sa mise en œuvre.

Le BRIDEP vise à améliorer la production agricole, les liaisons de transport transfrontalières et à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays voisins d’Afrique de l’Est, selon un communiqué publié lundi par la BAD.

Le financement annoncé émane de plusieurs sources. Le Fonds africain de développement (FAD), guichet concessionnel du Groupe de la Banque, a accordé deux prêts au Rwanda, le premier d’un montant de 148,86 millions de dollars provenant de ses fonds propres et le second de 13,32 milliards de yens japonais issu de l’Agence japonaise de coopération internationale.

Concernant le Burundi, le FAD a fait un don de 48,94 millions de dollars, renforcé par un autre don de 26,95 millions de dollars provenant de la facilité d’appui à la transition. La composante Burundi bénéficiera également d’un cofinancement du Fonds international de développement agricole d’environ 50 millions de dollars.

« Le projet contribuera véritablement à l’augmentation de l’offre alimentaire, à l’industrialisation de l’Afrique et à la résilience climatique, en facilitant les échanges et le commerce transfrontaliers », a déclaré Aïssa Touré Sarr, responsable du bureau pays de la BAD au Rwanda, cité dans le communiqué, ajoutant que « l’amélioration des infrastructures permettra de réduire les coûts de transport, d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et d’attirer les investissements directs étrangers ».

De son côté, le responsable du bureau pays de la Banque au Burundi, Pascal Yembiline, a affirmé que « le projet améliorera la productivité et augmentera les productions agricole et animale dans les quatre chaines de valeur ciblées par le compact Burundi (riz, maïs, volaille, porcin) et permettra la création d’environ 20 000 emplois additionnels tout en renforçant les capacités et les interventions des secteurs public, privé et des organisations de producteurs ».

Le communiqué précise que le BRIDEP se concentre principalement sur la plaine de la Ruzizi (à la frontière entre le Burundi, la RDC et le Rwanda), dans la région centre-est du Burundi, et sur les routes transfrontalières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Rwanda.