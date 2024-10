Au terme du XIXè Sommet de l’OIF tenu les 4 et 5 octobre 2024 à Paris (France), les Etats membres de la Francophonie parmi lesquels on compte un grand nombre de pays africains ont réaffirmé leur solidarité au Liban.

A travers une «Déclaration de solidarité avec le Liban», et une autre sur la «Résolution des crises dans l’espace francophone», l’OIF a tenu à souligner son rôle crucial dans «la construction d’une Francophonie solidaire, innovante et engagée».

«Nous tenons à exprimer la solidarité indéfectible de la famille francophone avec le Liban dans cette nouvelle épreuve qu’il traverse. Le Liban, pilier de la Francophonie dans cette région du monde, doit retrouver la paix et la sécurité au plus vite», a plaidé la grande famille francophone.

«Nous appelons au respect en toutes circonstances du droit international, et en particulier du droit international humanitaire, et invitons tous les acteurs concernés à œuvrer en faveur de la désescalade, afin d’éviter un embrasement de la région» du Moyen-Orient, ont encore défendu les 93 Etats et Gouvernements membres de la Francophonie.

Pour témoigner leur ouverture aux vertus du multilatéralisme, les Etats de l’OIF ont réaffirmé leur «condamnation de toute action indiscriminée contre les civils et ont appelé à la protection de la population civile» dans le cadre de la nouvelle crise ouverte depuis fin septembre 2024 au Liban. Une crise armée qui a déjà coûté la vie à plus de 2000 personnes, selon des chiffres officiels libanais.

«Nous nous félicitons de l’initiative franco-américaine du 25 septembre 2024 et saluons l’annonce par la France d’organiser très prochainement une conférence de soutien au Liban», ont en outre salué les Etats membres de l’OIF.