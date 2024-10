Alors que de nombreux pétitionnaires ont continué, mercredi devant la Quatrième Commission de l’ONU chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, de s’en prendre au Front Polisario et de soutenir l’initiative marocaine d’autonomie comme la seule base réaliste, sérieuse et crédible pour mettre un terme définitif au conflit relatif au Sahara, World Humanitarian Drive a estimé que le Front Polisario est à la base de « troubles » dans la partie septentrionale de l’Afrique.

« Le Front Polisario est un fauteur de troubles dans toute l’Afrique du Nord », a déclaré Abdul Basith, président de cette ONG internationale qui a pour vision principale de promouvoir la paix, l’éducation et l’harmonie commerciale dans ce monde, selon les informations relayées par le service d’information de l’ONU.

Ce Front, un mouvement politique et armé, indépendantiste du Sahara, s’oppose au Maroc qui défend sa souveraineté sur ce territoire situé dans partie méridionale.

Basith a appelé à soutenir « les gouvernements légitimes dans leurs efforts pour maintenir l’intégrité territoriale et promouvoir un développement inclusif qui s’attaque aux causes profondes du mécontentement. »

Il s’agit, selon lui, d’investir dans l’éducation, les soins de santé et les opportunités économiques susceptibles d’améliorer la situation des communautés marginalisées et de combler les fossés ; des critères auxquels l’initiative marocaine d’autonomie répond, a-t-il soutenu.

Dans ce cadre, Basith a salué les vastes investissements consentis par le Maroc dans les infrastructures économiques et de communication, créant des milliers d’emplois pour son peuple sahraoui. Il a souligné que le Sahara constitue l’une des régions les plus développées du Maroc.