Le Roi Mohammed VI a indiqué qu’en ce qui concerne la question du Sahara, le Maroc est en train de passer d’une phase de gestion à une phase de transformation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Dans son discours à l’ouverture, ce vendredi, de la nouvelle année législative au Parlement, le Roi a affirmé que le Royaume est passé d’une approche réactive à une démarche basée sur l’initiative, avec détermination et anticipation.

« J’avais appelé à sortir de l’approche purement réactive en faveur d’une logique de prise d’initiative, de fermeté et de proactivité. Partant de ce postulat, et à la faveur d’une vision claire, Nous avons mené pendant des années une action déterminée et sereine afin que, par tous les moyens disponibles, et en dépit d’un contexte international difficile et complexe, Nous puissions mettre en évidence la justesse de la position de notre pays et faire valoir nos droits historiques légitimes sur notre Sahara », a rappelé le Souverain, notant qu’« aujourd’hui, Dieu soit loué, la Vérité, qui finit toujours par supplanter toute autre considération, s’est révélée avec éclat car les Causes justes triomphent inévitablement ».

Le Roi a également évoqué la position récemment exprimée par la France, qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara et soutenu l’initiative d’autonomie comme La solution au conflit.

« Cette évolution positive, qui fait prévaloir le bon droit et la légitimité par la reconnaissance des droits historiques du Maroc, est portée par un grand pays, doté du statut de membre permanent au Conseil de Sécurité et reconnu comme un acteur influent de la scène internationale. Bien plus, la France possède une connaissance pointue de la nature et des soubassements de ce conflit régional », a-t-il affirmé.

Le Souverain a, de même, souligné la nécessité de faire montre de vigilance et de prudence pour contrer les manœuvres des adversaires, tout en appelant à une coordination entre toutes les institutions pour renforcer leur efficacité dans la gestion du dossier du Sahara.