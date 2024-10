Umaro Sissoco Embalo a réceptionné ce 13 octobre 2024 à Bissau (capitale) un navire moderne offert par le partenaire majeur de son pays, le Portugal, dans le cadre des efforts étatiques déployés pour faciliter les transports des Bissau-Guinéens.

D’un coût de 2 millions d’euros (environ 2,19 millions de dollars) et baptisé «Centenaire Amilcar Cabral», le navire réceptionné ce 13 octobre sera destiné, selon l’Etat bissau-guinéen, à assurer «la liaison maritime entre Bissau et les archipels des Bijagos, dont Bolama, Bubaque et Ntchude».

«Centenaire Amilcar Cabral» a des mensurations à la hauteur de la mission à lui confiée. Il est capable de «transporter 340 passagers, dispose d’une grue de chargement de 5 tonnes lui permettant de hisser à bord des marchandises et des véhicules», ont précisé des services techniques de l’Etat de ce pays ouest-africain.

Nuno Sampaio (secrétaire d’Eat aux Affaires étrangères et à la Coopération du Portugal) a promis ce 13 octobre 2024 que son pays est disposé à «assurer la formation de l’équipage et des techniciens en charge de la maintenance du navire» livré. Une disponibilité qui contente l’Etat bissau-guinéen. «Ce geste symbolique est le fruit d’une bonne coopération entre les deux pays qui ont décidé d’engager une nouvelle dynamique dans leur relation bilatérale», a salué U. S. Embalo.

Pays pauvre d’Afrique de l’ouest sujet à des luttes politiques violentes internes depuis son accession à l’indépendance en 1975, la Guinée-Bissau souffre d’un manque criard d’infrastructures de base dans plusieurs secteurs d’activités.