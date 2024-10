Pour le compte des élections du 07 décembre à la FKF (Fédération kenyane de football), un candidat de taille s’est déclaré ce 13 octobre 2024. Il s’agit de Barry Otieno qui occupait jusqu’à ce dimanche 13 octobre le poste de directeur général de la FKF.

Barry Otieno aura assumé durant cinq ans les fonctions de directeur général de la FKF. Il a indiqué via l’annonce de sa candidature aux prochaines élections son ambition centrale qui est «la construction d’une nation de football plus forte et inclusive».

Les élections du 07 décembre 2024 à la FKF verront être élu un successeur à Nick Mwendwa, en poste depuis 2016. Barry Otieno fera ainsi face à l’ex-président de la FKF, Sam Nyamweya, également en piste.

Le prochain patron de la FKF devra mener cette Fédération à la co-organisation de la CAN 2027 (entre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie).