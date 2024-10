Le Département du Trésor américain a annoncé, jeudi dans un communiqué, que son Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné le directeur de l’approvisionnement en armes des Forces armées soudanaises (FAS), Mirghani Idris Suleiman.

Ce responsable est accusé d’avoir géré les efforts des FAS pour acquérir des armes destinées à être utilisées dans leur guerre en cours contre les Forces de soutien rapide (RSF). En effet, les FAS auraient donné, selon Washington, « la priorité à l’acquisition d’armes, notamment l’achat de drones auprès de l’Iran et de la Russie, plutôt que de tenir compte des appels à la paix ».

Pour les Etats-Unis, Idris Suleiman a été au centre des transactions d’armes qui ont alimenté la brutalité et l’ampleur de la guerre au Soudan, en tant que directeur général du Système des industries de défense (SID), la principale branche de production et d’approvisionnement en armes des SAF.

L’OFAC a désigné le SID, le 1er juin 2023, comme responsable ou complice des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan.

« L’action d’aujourd’hui souligne le rôle essentiel que des individus clés comme Mirghani Idris Suleiman ont joué dans l’acquisition d’armes, la perpétuation de la violence et la prolongation des combats au Soudan », a déclaré le sous-secrétaire par intérim du Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Bradley T. Smith.

Il a souligné que « les Etats-Unis sont déterminés à perturber la capacité des deux parties à ce conflit à se procurer des armes et des financements extérieurs qui compromettent la possibilité d’une résolution pacifique ».

Le communiqué précise qu’en conséquence de la sanction, « tous les biens et intérêts » d’Idris, qui « se trouvent aux Etats-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC ».

Le conflit au Soudan, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre l’armée régulière soudanaise et les forces paramilitaires, a déjà fait des dizaines de milliers de morts, causé le déplacement de plus de 11 millions de Soudanais, tandis que plus de 21 millions de personnes seraient confrontées à une faim aiguë.

« Le peuple soudanais mérite la paix, la justice et le retour à un gouvernement civil », a plaidé le Département du Trésor américain.