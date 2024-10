Le groupement des principales économies émergentes du monde, les BRICS, a admis ce jeudi lors du Sommet 2024 des BRICS, tenu du 22 au 24 octobre à Kazan, en Russie, 13 nouveaux membres avec le statut de «partenaire» et non de membre à part entière, dont trois pays africains à savoir : le Nigeria, l’Ouganda et l’Algérie.

« Les BRICS décident de ne pas accepter de nouveaux pays comme membres à part entière de l’alliance pour 2024 », précise l’Alliance sur son compte X.

L’organisation a indiqué que ces 13 nouveaux pays ayant « été acceptés comme pays partenaires officiels (…) prendront part aux initiatives des BRICS » et « œuvrent pour devenir ultérieurement membres à part entière de l’alliance ». il est donc évident que les 13 pays ne jouiront pas des mêmes droits et privilèges que les membres à part entière.

Lors du précédent sommet, organisé en août 2023 à Johannesburg en Afrique du Sud, le groupement a accepté la candidature de six nouveaux pays, à savoir l’Argentine qui s’est finalement retirée en décembre 2023, l’Arabie saoudite, l’Ethiopie, l’Egypte, l’Iran et les Emirats arabes unis.