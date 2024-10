Le Chef de l’Etat zimbabwéen et président en exercice de la Communauté de développement des Etats d’Afrique australe (SADC), Emmerson Mnangagwa a lancé ce jeudi 24 octobre, un énième appel pour la «levée des sanctions encore imposées par les Etats-Unis et leurs alliés» à son pays.

Emmerson Mnangagwa a évoqué de nouveau, ces sanctions économiques imposées à son pays à l’occasion de la célébration ce vendredi 25 octobre, de la « Journée anti-sanctions 2024 de la SADC ».

Cette Journée de solidarité a été instaurée en 2019 par la SADC pour afficher son soutien à l’égard d’Harare sous sanctions économiques occidentales depuis le début des années 2000, suite à l’enclenchement d’une réforme agraire non inclusive sous le régime du défunt président, Robert G. Mugabe.

«La communauté de la SADC s’est jointe au Zimbabwe pour demander la levée immédiate et inconditionnelle de ces sanctions injustifiées et cruelles, qui violent les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies», s’est félicité le président du Zimbabwé, pays d’Afrique australe.

En mars 2024, le Président américain, Joe Biden a signé un décret mettant fin à un paquet de sanctions contre le Zimbabwe en vigueur depuis 2003, mais il a toutefois imposé des sanctions à 11 personnes, dont le président, Emmerson Mnangagwa et le vice-président, Constantino Chiwenga. Les personnes visées sont accusées «de violations présumées des droits de l’Homme et d’actes de corruption», a rappelé ce 24 octobre la diplomatie zimbabwéenne.

«En tant que communauté, nous devons continuer à travailler ensemble pour garantir que notre région reste un phare d’espoir et de prospérité pour les générations à venir. Puisse ce message transcender nos frontières et parvenir aux oreilles de ceux qui perpétuent ces sanctions cruelles, et ébranler leur conscience», a conclu le président Mnangagwa.