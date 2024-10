La République du Bénin dispose depuis ce jeudi 24 octobre, d’un nouveau «Plan national de développement sanitaire» pour la période 2024-2030, succédant à un plan similaire qui s’étalait sur la période «2018-2022».

Le Plan actualisé de «Développement sanitaire» du pays a été validé ce jeudi 24 octobre à Cotonou, la capitale économique du Bénin, en présence d’une centaine d’experts de la santé béninois et ceux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce nouveau Plan qui est le fruit de l’évaluation du Plan précédent 2018-2022, a pour objectifs de moderniser profondément le système sanitaire au Bénin, aussi bien en matière de ressources humaines, financières que matérielles, a souligné le ministère béninois de la Santé.

Le nouveau Plan compte relever entre autres, le défi de «l’insuffisance et la faible qualité des prestations de services médicaux, des taux de morbidité et de mortalité encore élevés, ainsi que du manque des ressources humaines et du financement», ont détaillé des services techniques du ministère béninois de la Santé.

Se félicitant de l’adoption de ce nouveau Plan, le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin a expliqué qu’il traduit la volonté du Bénin d’apporter des réponses efficaces aux problèmes sanitaires des populations et s’inscrit «non seulement dans la perspective de l’atteinte des objectifs de la Politique nationale de santé 2018-2030, mais aussi dans celle des ODD (Objectifs de développement durable) en vue de l’amélioration des conditions socio-sanitaires du peuple».

Depuis l’accession de Patrice Talon à la magistrature suprême au Bénin en 2016, le stock des infrastructures et des réformes dans l’écosystème de la santé est en constante augmentation, avec la prochaine réception d’hôpitaux à vocation régionale.