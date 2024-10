Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a adressé, hier lundi, ses condoléances au gouvernement et à l’armée nationale tchadienne, dans la suite d’une attaque attribuée au groupe terroriste Boko Haram, menée dans la nuit du dimanche contre une base militaire à Barkaram (province du Lac) et soldée par une quarantaine de victimes parmi les militaires.

« Je présente mes condoléances les plus attristées au gouvernement et à l’armée nationale tchadienne suite à l’attaque du groupe terroriste Boko Haram dans la région du Lac Tchad, dimanche 27 Octobre 2024, ayant fait plusieurs dizaines de morts et de blessés », a indiqué ce responsable, de nationalité tchadienne, sur son compte X.

La Présidence tchadienne a confirmé cet assaut et déploré les pertes au milieu des soldats. « Après avoir compati avec les blessés, présenté ses condoléances aux familles des soldats tombés et galvanisé les troupes en opération », le Président Mahamat Idriss Deby Otno, qui s’est rendu sur le terrain, « a félicité les Forces de Défense et de Sécurité et rassuré les populations avant de promettre une riposte de taille de l’ANT », affirme un communiqué officiel.

Le chef de l’Etat a, en effet, annoncé le lancement immédiat de l’opération « HASKANITE » visant à « pour poursuivre et traquer ces assaillants jusqu’à leurs derniers retranchements ».

Le groupe Boko Haram opère dans le bassin du lac Tchad depuis de nombreuses années, provoquant le déplacement de millions de personnes.