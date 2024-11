Le Premier ministre par intérim et ministre d’Etat tchadien de la Justice et des Droits humains, Abderrahim Brémé Hamid a assuré ce mercredi 30 octobre, que son pays est déterminé à éliminer la nuisance du groupe terroriste Boko Haram sur son sol.

«Le groupe terroriste Boko Haram sera traqué et débusqué, sa capacité de nuisance et ses affidés seront anéantis», s’est engagé Abderrahim Brémé Hamid en présence des dirigeants des plus hautes institutions du pays.

Cette sortie officielle du chef de l’exécutif intervient au moment où les Forces armées tchadiennes conduites par le Président Mahamat Déby Itno en personne, ripostent depuis le lundi 28 octobre à l’attaque d’une base de l’Armée tchadienne sur l’île de Barkaram, dans la province du Lac.

Cette attaque inédite est intervenue dans la nuit du 27 au 28 octobre, occasionnant la mort d’une «quarantaine de soldats dont un officier supérieur», selon un décompte de la Présidence tchadienne.

La riposte anti-Boko Haram en cours baptisée «Opération Haskanite» est une opération militaire de «grande envergure et une réponse juste et légitime à la forfaiture ignoble des forces du mal qui ont eu l’audace d’attaquer les positions de nos soldats en mission sacrée, celle de veiller sur la sécurité des populations et la préservation de la paix», a déclaré Brémé Hamid.

Les autorités tchadiennes ont interdit toute opération de soutien populaire aux Forces armées dans la zone de Barkaram, pour des raisons sécuritaires. La zone attaquée par Boko Haram étant une zone militaire est interdite aux civils.

Le Premier ministre intérimaire a aussi rassuré cette attaque du 27 octobre contre «une base de nos Forces de défense et de sécurité a fait 37 blessés dont le pronostic vital n’est pas engagé».