La Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM) s’appelle désormais à partir de ce vendredi 1er novembre 2024, la Mission d’assistance transitoire des Nations Unies en Somalie (MATNUSOM), selon une décision prise le 30 octobre par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Cet organe onusien a justifié cette démarche par son objectif fondamental qui est celui de maintenir la paix et la stabilité en Somalie en accompagnant l’édification de l’État et la consolidation de la paix, selon le service de presse de l’ONU.

La MATNUSOM devrait procéder à la première phase de la transition jusqu’au 31 octobre 2025 ; sachant que son mandat prendra fin au plus tard le 31 octobre 2026 «une fois achevée, cette transition en deux phases, à la suite desquelles l’équipe de pays des Nations Unies lui succédera », précise-t-on.

Durant la première phase de la transition, la MATNUSOM donnera la priorité à l’appui à l’édification de l’État, notamment à la révision constitutionnelle et aux efforts consentis pour tenir des élections libres et régulières ; la promotion et la protection des droits humains ; la coordination de l’appui des donateurs internationaux ; et la coordination de l’action des Nations Unies en Somalie. Le Conseil de sécurité entend examiner, le 31 octobre 2025 au plus tard, l’état d’avancement de la transition de la MATNUSOM.

Ces différentes décisions ont été annoncées conformément à la résolution 2753 (2024) proposée par le Royaume-Uni et adoptée à l’unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. La Somalie a salué ce texte, à l’instar d’autres pays membres de l’ONU.