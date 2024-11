Le Conseil des Ministres de l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), qui a tenu sa 46ème Session Ordinaire le 1er novembre à Yaoundé, au Cameroun, a élu le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean Richard Itoua au poste de Président de l’APPO pour l’année 2025, selon un communiqué de l’organisation, précisant que la vice-présidence a été attribuée au ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le Conseil a également nommé Essé Kouamé Bienvenu, membre du Conseil Exécutif de la Côte d’Ivoire et Moatez Atef, membre du Conseil Exécutif d’Egypte, respectivement Président et vice-président du Conseil Exécutif de l’APPO pour l’exercice 2025.

La session, tenue sous le Haut patronage du président camerounais, Paul Biya et présidée par le vice-président de APPO, Bruno Jean Richard Itoua, a réuni des Ministres et des Chefs de délégation de 16 pays membres de l’Organisation, ainsi que le Secrétaire Général de l’APPO et le Directeur Général de la Société Africaine d’investissement dans l’Énergie, AEICorp.

Dans ses résolutions, le Conseil s’est déclaré satisfait de l’avancement des travaux relatifs à la mise en place de la Banque Africaine de l’Energie, et a noté qu’avec la signature et la ratification de l’Accord d’Etablissement et de la Charte de la Banque par deux pays, à savoir le Ghana et le Nigeria, le Traité portant création de la Banque est effectivement entré en vigueur.

L’organisation a approuvé les rapports de l’audit externe des états financiers du Secrétariat pour l’exercice 2023, ainsi que le programme de travail du Secrétaire pour 2025.

La prochaine session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra au Congo-Brazzaville au cours du dernier trimestre de 2025.