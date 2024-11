Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari entame ce lundi, une officielle à Helsinki, la capitale de la Finlande, où il s’entretiendra avec la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.

Les deux ministres discuteront des relations bilatérales entre leurs pays, de la situation sécuritaire en Europe, en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel, et la coopération sur les questions multilatérales, d’après un communiqué officiel publié par la diplomatie finlandaise.

«Les pays africains jouent un rôle important dans la politique internationale, et leur importance commerciale et économique ne cesse de croître», d’après la ministre Valtonen, citée dans le texte.

Pour la cheffe de diplomatie finlandaise, «il est important d’engager un dialogue avec des pays comme le Bénin et de rechercher des opportunités de collaboration», précisant à titre d’exemple, que «les entreprises finlandaises peuvent fournir une large gamme de services, de produits et d’innovations qui pourraient être utiles pour promouvoir la numérisation et la transition verte dans ces pays» africains.

Au menu du séjour de Bakari en Finlande qui s’achèvera mardi, sont prévues des visites au ministère finlandais de l’Education et de la Culture et au Centre de collections et de conservation de l’Agence finlandaise du patrimoine, où le ministre béninois aura des échanges portant sur les questions relatives aux musées et au patrimoine culturel, ainsi que sur la restitution au Bénin d’un tabouret cérémoniel béninois qui se trouve dans la collection du Musée national de Finlande.