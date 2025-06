Le ministère ivoirien des Transports a annoncé ce dimanche 15 juin dans un communiqué, la suspension des activités de transport de l’entreprise MEGABAT et sa flotte de 35 véhicules, indique un communiqué officiel.

Un camion de cette flotte, a occasionné un accident mortel survenu la veille, sur l’axe routier Azaguié-Agboville, faisant 16 morts et 17 blessés, selon un bilan provisoire.

«L’ensemble de la flotte de cette entreprise fera l’objet de contrôles techniques approfondis avant leur éventuelle remise en circulation, après que les conducteurs de celle-ci aient obtenu le Certificat d’Aptitude de Conducteur Routier (CACR), obligatoire pour les conducteurs qui font de la conduite automobile leur profession habituelle», précise le ministère dans son communiqué.

Le Ministre des Transports, Amadou Koné qui a exprimé les sincères condoléances du Gouvernement aux familles des victimes décédées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a déploré que les actes d’incivisme continuent d’endeuiller les familles et la nation tout entière, malgré les efforts constants de l’État dans la lutte contre l’insécurité routière.

Il a assuré que les sanctions administratives continueront d’être prises pour éviter qu’une telle tragédie impliquant cette entreprise ne se reproduise plus.

Il a aussi annoncé que tous les conducteurs et propriétaires de véhicules de transport de personnes ou de marchandises qui ont endeuillé ces deux derniers mois la nation tout entière seront tous entendus par les tribunaux et se verront appliquer les lois et les règlements en vigueur dans le pays.

Le Gouvernement a décider de renforcer dans les prochains jours, la surveillance de l’ensemble des routes ivoiriennes et le dispositif de contrôle aux frontières pour lutter d’une part, contre l’importation de véhicules d’occasion hors limite d’âge dans le pays et, d’autre part, pour effectuer des contrôles physiques des véhicules en provenance des pays de l’arrière-pays.

Une réunion de la Commission nationale de sécurité routière (CNSR) devrait se tenir à cet effet, avant la fin de ce mois de juin, en vue d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière et de renforcer le dispositif de sanctions