Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy est attendu ce mardi 5 novembre, en Afrique du Sud, où il s’entretiendra avec son homologue sud-africain, Ronald Lamola, sur « le renforcement des relations entre l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni», indique un communiqué officiel rendu public à Pretoria.

Ce texte souligne que « le Royaume-Uni est l’un des partenaires bilatéraux les plus importants de l’Afrique du Sud » dans plusieurs domaines dont le commerce, l’investissement, la science ou encore l’innovation.

Le déplacement de Lammy à Pretoria, entre dans le cadre de sa mini-tournée africaine qui l’a d’abord conduit au Nigeria, où il a eu des entretiens axés sur la croissance économique, d’après un communiqué du gouvernement britannique.

« La croissance économique doit soutenir le travail au Nigeria et en Afrique du Sud, alors que le ministre des Affaires étrangères accepte d’élaborer un nouveau plan de croissance Royaume-Uni-Afrique du Sud et un nouveau partenariat stratégique avec le Nigeria», indique le communiqué.

«L’Afrique a un énorme potentiel de croissance» a assuré David Lammy, estimant que le continent africain est en passe de représenter 25 % de la population mondiale d’ici 2050.

La «nouvelle approche» du Royaume-Uni pour l’Afrique permettra, selon lui, « de créer des partenariats respectueux qui écoutent plutôt que de dire, de générer une croissance à long terme plutôt que des solutions à court terme et de construire un continent plus libre, plus sûr et plus prospère ».

A l’issue de sa visite au Nigeria, David Lammy s’est félicité de rencontrer le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Olusola Sanwo-Olu, précisant que «Lagos est le cœur commercial et culturel du Nigeria et une porte d’entrée pour le commerce et les investissements du Royaume-Uni. Le potentiel de croissance future est énorme. Je me réjouis de travailler avec nos partenaires nigérians pour y parvenir».