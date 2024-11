La République démocratique du Congo (RDC) héberge depuis décembre 2023, une Mission de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SAMIDRC), déployée pour soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts de rétablir la paix et la sécurité dans sa partie orientale qui est en proie aux conflits et à l’instabilité dus à la présence des groupes armés étrangers.

Ce lundi, la Mission de l’ONU en RDC (MONUSCO) a annoncé, le lancement de la première phase d’une session de « formation des formateurs », du 4 au 15 novembre, destinée à renforcer les capacités des officiers de la SAMIDRC.

Pour la mission onusienne, ce programme traduit son engagement à « renforcer les capacités de maintien de la paix et le soutien aux Forces armées congolaises (FARDC), dans la pacification de l’Est du Congo», indique son communiqué.

D’après la représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour la protection et les opérations, Vivian van de Perre, cette formation s’inscrit dans le cadre de la résolution 2746 du Conseil de sécurité de l’ONU.

En vertu de cette résolution, la MONUSCO est mandatée pour apporter une assistance à la SAMIDRC, notamment à travers une coordination améliorée, un partage d’informations, et un soutien technique et logistique, dans le but de renforcer les capacités de la SAMIDRC, tout en assurant le respect des normes internationales en matière de droit international humanitaire et de droits de l’homme.

La formation porte sur différents domaines en lien avec les opérations du maintien de la paix notamment la protection des civils et de l’enfance, la prévention des violences sexuelles liées aux conflits ou encore au droit international humanitaire.

Sur le terrain, dans la partie orientale de la RDC, les rebelles du M23, mouvement qui serait soutenu par le Rwanda, continuent leur offensive et ont pris, dimanche 3 novembre, le contrôle de l’agglomération de Kamandi Gîte, dans la province du Nord-Kivu, au grand dam de la population contrainte de se déplacer pour fuir les combats.