Le Département d’Etat américain a dressé ce lundi 4 novembre, l’état des lieux du dernier appui matériel en date que les USA ont apporté à la Mission multinationale d’appui à la sécurité nationale en Haïti (MMAS) pour ramener la quiétude sur le sol de la première République noire au monde.

«Les États-Unis restent déterminés à aider le peuple haïtien à parvenir à une stabilité susceptible de déboucher sur une solution politique dirigée par les Haïtiens, dans le cadre d’élections libres et équitables», a rappelé le Département d’Etat pour situer son geste dans le temps et dans l’espace aux Caraïbes.

«L’INL (Bureau des affaires internationales de stupéfiants et de répression du Département d’État) a livré du 28 octobre au 3 novembre 2024, des équipements essentiels pour soutenir la MMAS et la PNH (Police nationale haïtienne)», a informé la diplomatie américaine, précisant que «des «véhicules blindés de transport de troupes sont arrivés en Haïti pour doubler la flotte de la MMAS et améliorer la mobilité, ainsi que d’autres formes d’assistance ».

« Le Bureau INL a également fourni d’autres outils d’application de la loi pour aider les forces de la MMAS qui travaillent en coordination avec la PNH pour lutter contre les gangs haïtiens meurtriers», ajoute le Département d’Etat.

Les USA, le Kenya, le Bénin et d’autres forces régionales constituent l’essentiel du contingent de la MMAS déployée à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, pour contrecarrer l’action des gangs dans ce pays pauvre des Caraïbes.

Pour ce faire, le Département d’Etat a précisé que cette nouvelle aide atteste «l’engagement continu des USA à répondre aux besoins urgents en matière de sécurité et d’aide humanitaire en Haïti» estimant en conclusion, qu’«une MMAS solidement équipée est essentielle pour soutenir les actions de lutte contre les gangs menées par la PNH».