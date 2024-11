La période du recensement électoral en vue de la révision de la liste électorale en Côte d’Ivoire, a été prorogée jusqu’au 17 novembre courant, a annoncé, vendredi 8 novembre, la Commission Électorale Indépendante (CEI), dans la suite d’un décret adopté en ce sens par le dernier Conseil des ministres.

«Cette prorogation, souhaitée par l’ensemble des parties prenantes au processus électoral, concerne le recensement sur le territoire national et à l’étranger dans les pays concernés», explique le communiqué de l’organe électoral, précisant que « les conditions d’inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données personnelles demeurent inchangées».

La CEI a profité de l’occasion, pour exhorter les « Ivoiriens et les Ivoiriennes non encore inscrit(e)s et remplissant les conditions requises, à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler».

De même, la CEI qui dit compter «sur le civisme de toutes et de tous pour finaliser cette phase de l’opération de révision de la liste électorale dans les meilleures conditions», a invité ses agents de recensement électoral «à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la poursuite de l’opération d’enrôlement».

Le communiqué de la CEI s’adresse aux électeurs, aux potentiels électeurs, à la communauté nationale, aux partis ou groupements politiques, aux organisations professionnelles des médias, aux organisations de la société civile, ainsi qu’à la communauté internationale.

Pour rappel, ce recensement électoral de la révision de la liste électorale intervient dans le cadre des préparatifs relatifs à l’élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d’Ivoire.